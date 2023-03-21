بيانات صينية تكشف مفاتيح بشأن أصل جائحة كورونا في ووهان

أعلن باحثون دوليون أن البيانات المتعلقة بالأيام الأولى لجائحة كورونا، والتي نشرها علماء صينيون لفترة وجيزة على قاعدة بيانات، تقدم معلومات عن نشأة الجائحة بما في ذلك الإشارة إلى دور كلاب الراكون في انتقال فيروس كورونا إلى البشر.

وتم اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في كانون الأول 2019 مع اشتباه كثيرين في دور سوق للحيوانات الحية في ذلك قبل أن ينتشر في جميع أنحاء العالم ويقتل ما يقرب من سبعة ملايين نسمة حتى الآن.

ونشر باحثون دوليون مسودة تقرير بناء على تفسيرهم للبيانات أمس الاثنين وذلك بعد تسريبات لنتائجهم في وسائل الإعلام الأسبوع الماضي واجتماع مع منظمة الصحة العالمية شارك فيه علماء صينيون ودوليون.

وحثت منظمة الصحة العالمية الصين على نشر المزيد من المعلومات. وذكر الباحثون الدولين أن البيانات تضمنت تسلسلات جديدة لفيروس سارس-كوف-2 وبيانات وراثية إضافية تستند إلى عينات مأخوذة من سوق هوانان في ووهان في عام 2020.

وقالوا إن التسلسلات أظهرت أن كلابا من نوع الراكون وحيوانات أخرى سريعة التأثر بفيروس كورونا كانت موجودة في السوق وربما تكون مصابة مما يوفر دليلا جديدا في سلسلة الانتقال التي وصلت في النهاية إلى البشر.

وقال التقرير: “يعزز هذا مجموعة الأدلة التي تحدد سوق هونان كموقع انتشار سارس-كوف-2 وبؤرة جائحة كوفيد-19”.