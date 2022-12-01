الخميس 7 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 1 ديسمبر 2022 |
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بيان أميركي ـ فرنسي مشترك... ودعم للاحتجاجات في إيران

منذ 50 دقيقة
ماكرون - بايدن

ماكرون - بايدن

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أكد بيان أميركي فرنسي مشترك على أهمية بناء منظومة دفاع أوروبية قوية.

وقال البيان: “نتطلع إلى تعزيز التعاون الدفاعي والتكنولوجي”.

ودان البيان الأميركي ـ الفرنسي التجارب الباليستية لكوريا الشمالية، وأضاف: “حريصون على عدم تطوير إيران أو حيازتها السلاح النووي”.

كما تم التوافق على تسليم أوكرانيا منظومات دفاع جوية، كما أكد على أهمية التعاون لتطوير شبكة سلاسل الإمداد العالمية.

وأشاد كل من الرئيسين جو بايدن وإيمانويل ماكرون بشجاعة المتظاهرين الإيرانيين.

واستقبل الرئيس بايدن وزوجته جيل، نظيره الفرنسي وزوجته بريجيت بحفاوة في البيت الأبيض مع 21 طلقة مدفع وعزف النشيد الوطني لكل من البلدين.

ونظمت المراسم بعناية لإبراز العلاقة الجيدة بين البلدين.

وفي طريقهما إلى المكتب البيضاوي حيث سيجريان مباحثات أمام الموقدة قبل مؤتمر صحافي، شوهد الرئيس الفرنسي يربت على كتف جو بايدن.

وشدد ماكرون الخميس على “أهمية” حصول تنسيق وثيق لمعالجة تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا “على اقتصاداتنا وشعوبنا”.

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