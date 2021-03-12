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بيان أوروبي أمريكي مشترك: “نؤكد التزامنا الراسخ بأمن السعودية”

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 12 - مارس - 2021 8:46 صباحًا
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

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أعلنت الولايات المتحدة إدانتها لهجمات الحوثيين على السعودية ومحافظة مأرب اليمنية.

وقال وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، إن بلاده تضم صوتها لأصوات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا في إدانة هذه الهجمات، ودعا جميع الأطراف إلى الانخراط في الجهود الدبلوماسية من خلال البعثة الأممية في اليمن.

قال بلينكن: “واشنطن تدين مع أوروبا محاولات الحوثي استهداف السعودية”.

وقال بيان أوروبي أميركي مشترك “نؤكد التزامنا الراسخ بأمن السعودية”، واعتبر أن “جهودنا بدعم من السعودية والأمم المتحدة تقدم أفضل أمل للسلام في اليمن”.

وتابع أن “هجوم الحوثيين على مأرب يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن”. وحض البيان الحوثيين على اغتنام فرصة السلام ووقف تصعيدهم في اليمن.

وأضاف بلينكن أن “واشنطن تنضم إلى فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا في إدانة هجمات الحوثي على مأرب”.

وكان العميد “عبده مجلي” المتحدث باسم الجيش اليمني اتّهم الحوثيين بالتزييف حول ما يدور في معارك مأرب، مؤكداً أن الجيش اليمني صدّ هجماتهم المتتالية في المحافظة وكبّدهم خسائر غير مسبوقة في الأرواح والعتاد.

وأكد مجلي أن ميليشيات الحوثي تقوم بالرد على هزائمها في المعارك الأخيرة في مأرب والكسارة وصرواح بالرد باستهداف منشآت مدنية بالصواريخ الباليستية أمام نظر وسمع المجتمع الدولي.

وأضاف أن ميليشيات الحوثي تردّ على هزائمها في المعارك الأخيرة باستهداف منشآت مدنية بالصواريخ الباليستية وآخرها اليوم أمام نظر وسمع المجتمع الدولي.

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