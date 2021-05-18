بيان أوروبي مرتقب بشأن التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

قال دبلوماسيون إنه من المقرر أن يدعو الاتحاد الأوروبي إلى وقف لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى عقد اجتماع عبر الفيديو لوزراء خارجية دول الاتحاد وعددها 27 دولة في الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش.

وقال بيتر ستانو المتحدث باسم بوريل “تواصلنا مع شركائنا لنرى كيف يمكننا نزع فتيل هذا التصعيد الخطير والمقلق للعنف والإسهام في وقفه”، مشيرا إلى أعنف أعمال قتالية بين إسرائيل والفلسطينيين منذ سنوات.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل ومانح كبير للمساعدات للفلسطينيين، لكنه أحجم عن استغلال نفوذه ولم يبحث احتمال فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية.

ومنذ فترة طويلة يلعب الاتحاد الأوروبي دورا ثانويا في مفاوضات السلام بالشرق الأوسط مقارنة بالدور الرئيسي للولايات المتحدة.

والآراء منقسمة بشأن التحضير لبيان مشترك، ومن المستبعد أن يسفر اجتماع اليوم الثلاثاء عن أي سياسات جديدة.

أنصار الطرفين

تدعم 8 دول أوروبية صغيرة الفلسطينيين بشكل صريح، وفي طليعة هذه الكتلة لوكسمبورغ وبلجيكا وأيرلندا ومالطا وفنلندا.

وتقول هذه الدول إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي بذل المزيد لدعم الفلسطينيين في مسعاهم لإقامة دولتهم المستقلة.

وكتب عضو البرلمان البلجيكي سايمون موتكين على فيسبوك “أوروبا تلتزم الصمت وسط ضجيج القنابل”. ودعا نواب آخرون لفرض عقوبات على إسرائيل.

وتبدي دول أخرى مثل المجر وجمهورية التشيك والنمسا واليونان وقبرص وبولندا استعدادها للدفاع عن مصالح إسرائيل، ورفعت النمسا علم إسرائيل فوق المستشارية الاتحادية في فيينا يوم الجمعة الماضي.

وما زالت ألمانيا تشعر بعقدة الذنب بسبب الجرائم النازية في الحرب العالمية الثانية، ولذلك لا تبدي استعدادا لبحث اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الاثنين إنه سيعمل مع الرئيس المصري والملك الأردني، لطرح اقتراح محدد لوقف إطلاق النار وفتح مسار محتمل لإجراء محادثات بين إسرائيل والفلسطينيين.

ومنذ 10 مايو/أيار الجاري يقصف الجيش الإسرائيلي منازل المدنيين والبنايات والمؤسسات الحكومية والمدنية في قطاع غزة، وترد الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه المدن والمستوطنات الإسرائيلية.