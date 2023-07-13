بيان "الجزر الثلاث" يستفز إيران.. واستدعاء للسفير الروسي

استدعت إيران، الأربعاء، سفير موسكو بسبب بيان مشترك لروسيا ومجلس التعاون الخليجي عن ثلاث جزر متنازع عليها مع الإمارات، بحسب وكالة إرنا الرسمية الإيرانية.

وذكرت الوكالة أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير الروسي، أليكسي ديدوف، احتجاجا على تصريحات حول الجزر الثلاث، مشيرة إلى أن السفير أكد على أهمية احترام وحدة الأراضي الإيرانية وأنه سوف يبلغ موسكو بالاعتراض الإيراني.

وأصدرت روسيا ومجلس التعاون الخليجي، الاثنين، بيانا مشتركا أعرب فيه وزراء خارجية الدول عن دعمهم مبادرة الإمارات “ومساعيها للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لحل هذه القضية وفقا للشرعية الدولية”.

وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بالبيان باعتباره متناقضا مع العلاقات الودية بين إيران وجيرانها، مضيفا أن “الجزر الثلاث تابعة لإيران إلى الأبد”، بحسب رويترز.

ويطالب كلا البلدين بجزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، الخاضعة لسيطرة إيران.