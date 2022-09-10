بيان بريطانيا فرنسي ألماني حادّ اللهجة.. "موقف إيران يقوض المحادثات النووية"

أعربت فرنسا وبريطانيا وألمانيا ( السبت 10-9-2022) عن إحباطها من مطلب لإيران في محادثات لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 يدعو لإغلاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تحقيقا حول العثور على آثار يورانيوم في ثلاثة مواقع، مضيفة أن ذلك يعرض المحادثات للخطر.

وقالت الدول الثلاث في بيان “هذا المطلب الأخير يثير شكوكا جدية بشأن نوايا إيران والتزامها بنتيجة ناجحة لخطة العمل الشاملة المشتركة”، في إشارة إلى الاسم الكامل للاتفاق النووي

وأضافت الدول الثلاث “موقف إيران يتعارض مع تعهداتها الملزمة قانونا ويهدد احتمالات إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة”.

وكانت الوكالة الدولية الذرية قالت في أحدث تقاريرها الأربعاء الماضي، إن ”مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بأكثر من 19 مرة الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني في 2015 ”.

وأضافت ”لا نستطيع ضمان أن البرنامج النووي الإيراني سلمي“، بعد رفض طهران الرد على مزاعم وجود مواقع غير المعلنة.