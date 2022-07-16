السبت 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 16 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيان خليجي أميركي مشترك.. تأكيد على منع إيران من تطوير سلاح نووي

منذ 12 دقيقة
قمة جدة

قمة جدة

A A A
طباعة المقال

أكد البيان الخليجي الأمريكي المشترك، الصادر عن قمة جدة للأمن والتنمية، دعمهم ضمان خلو منطقة الخليج من كافة أسلحة الدمار الشامل، وحفظ أمن المنطقة واستقرارها، ودعم الجهود الدبلوماسية الهادفة لتهدئة التوترات الإقليمية.

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” أن القادة أكدوا أيضا تعميق تعاونهم الإقليمي الدفاعي والأمني والاستخباري، وضمان حرية وأمن ممرات الملاحة البحرية.

وتابع البيان أن “دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ترحب بتأكيد الرئيس الأميركي جو بايدن وقوف بلاده على أهبة الاستعداد لردع ومواجهة جميع التهديدات الخارجية لأمنهم، وضد أي تهديدات للممرات المائية الحيوية، خاصة باب المندب ومضيق هرمز”.

وأكد القادة المشاركين في القمة “دعمهم لضمان خلو منطقة الخليج من كافة أسلحة الدمار الشامل.. والجهود الدبلوماسية لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، وللتصدي للإرهاب وكافة الأنشطة المزعزعة للأمن والاستقرار”، وفقا للبيان.

وأشار البيان إلى أن القادة أشادوا بالتعاون القائم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية في دعم أمن واستقرار المنطقة وممراتها البحرية.

وأكدوا أيضا “عزمهم تطوير التعاون والتنسيق بين دولهم في سبيل تطوير قدرات الدفاع والردع المشتركة إزاء المخاطر المتزايدة لانتشار أنظمة الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة، وتسليح الميليشيات الإرهابية والجماعات المسلحة، بما في ذلك ما يتناقض مع قرارات مجلس الأمن”.

ونوه القادة بالجهود القائمة (لأوبك +) لتحقيق استقرار أسواق النفط العالمية، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين، ويدعم النمو الاقتصادي.

ورحب القادة بقرار أعضاء (أوبك +) الأخير بزيادة الإنتاج لشهري يوليو وأغسطس، وعبروا عن تقديرهم لدور المملكة العربية السعودية القيادي في تحقيق التوافق بين دول (أوبك +).

    المزيد من أخبار العالم

    النفط
    السعودية: لا يمكننا إنتاج أكثر من 13 مليون برميل نفط يوميا
    جو بايدن
    بعد زيارة استمرت ليومين.. بايدن يغادر السعودية
    الشرطة السودانية
    في السودان.. إعلان حظر التجول في بلدتين جنوب شرق البلاد بعد اشتباكات دامية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    راغب علامة
    هجوم حاد من راغب علامة على قيادات لبنان.. "إلى مزبلة التاريخ"!
    الدولار
    دولار السوق السوداء يعاود ارتفاعه... إليكم التفاصيل
    بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن
    بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة... ماذا عن نسبة النجاح؟