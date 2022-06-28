بيان روسي يبرر قصف مركز للتسوق في كريمنتشوك الأوكرانية

رداً على الاتهامات الأوكرانية بضرب مركز للتسوق بمدينة كريمينتشوك وسط البلاد، ما أدى إلى مقتل العشرات، ذكرت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء الواقع في 28 حزيران أنها قصفت بالصواريخ مستودع أسلحة في مدينة كريمنتشوك الأوكرانية، مما أسفر عن انفجار ذخيرة أدى إلى نشوب حريق في مركز تجاري قريب.

وقُتل ما لا يقل عن 18 شخصا الاثنين فيما وصفته كييف بقصف صاروخي روسي على مركز تجاري مزدحم في كريمنتشوك.

من جهتها، وصفت مجموعة السبع الهجوم بأنه جريمة حرب روسية.

في حين وصفه الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي بأنه “أحد أكثر الهجمات الإرهابية تحديا في التاريخ الأوروبي”، متهما روسيا باستهداف المدنيين.

ورفضت موسكو اليوم الثلاثاء تلك المزاعم، وقالت إنها قصفت على نحو شرعي هدفا عسكريا في المدينة، مضيفة أن مركز التسوق غير مستخدم.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته على قناتها على تليجرام :”قصفت القوات الروسية مستودعا في كريمنتشوك يضم أسلحة قادمة من الولايات وأوروبا وتشمل أسلحة جوية عالية الدقة. ونتيجة للضربة الدقيقة، أصيبت الأسلحة والذخائر غربية الصنع في المستودع”.

وجاء في البيان “تفجير ذخائر مخزنة لأسلحة غربية تسبب في نشوب حريق بمركز تجاري لا يعمل بالقرب من المستودع”.

وقالت أوكرانيا إن الصواريخ الروسية أصابت مباشرة المركز التجاري وإن نحو ألف شخص كانوا بالداخل وقت القصف.

واستمرت جهود الإنقاذ اليوم الثلاثاء لاستخراج الناجين والجثث. ووردت أنباء عن إصابة العشرات ونقلهم للمستشتفيات.