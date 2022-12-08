بيان سعودي إماراتي: نجاح الوساطة للإفراج وتبادل مسجونَين بين أميركا وروسيا

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، في بيان مشترك، اليوم الخميس 12/8/2022، عن نجاح الوساطة التي قادها رئيس الدولة في الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، للإفراج وتبادل مسجونين اثنين بين أميركا وروسيا.

وأكد البيان أن نجاح جهود الوساطة يأتي انعكاساً لعلاقات الصداقة المشتركة والوطيدة التي تجمع بلديهما، مع واشنطن وموسكو، وللدور المهم الذي تلعبه قيادتا البلدين الشقيقين في تعزيز الحوار بين جميع الأطراف، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما أشار البيان إلى أن أبو ظبي استقبلت بتاريخ 8 ديسمبر الجاري، المواطنة الأميركية بريتني غراينر عبر طائرة خاصة قادمة من موسكو، وذلك بعد إفراج السلطات الروسية عنها، وذلك بالتزامن مع استقبال المواطن الروسي فيكتور بوت عبر طائرة خاصة قادمة من واشنطن، وذلك بعد إفراج السلطات الأميركية عنه، وذلك بحضور المختصين من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية. وقد قام الجانبان الأميركي والروسي بتسلم مواطنيهما، تمهيداً لنقلهما إلى بلديهما.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، ووزارة الخارجية في السعودية عن شكر أبو ظبي والرياض، لحكومتي الولايات المتحدة الأميركية وروسيا على تعاونهما واستجابتهما لجهود الوساطة المشتركة التي بذلتها قيادتي البلدين.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن لاعبة كرة السلة بريتني غراينر المحتجزة في روسيا منذ شباط، صارت “في أمان” و”في طريقها” إلى الولايات المتحدة بعد تبادل سجناء مع موسكو.