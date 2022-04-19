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بيان عسكري بريطاني: أوكرانيا تمكنت من صد العديد من محاولات التقدم الروسي

19 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 19 - أبريل - 2022 10:40 مساءً
روسيا تحاول السيطرة على إقليم دونباس

روسيا تحاول السيطرة على إقليم دونباس

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أفاد بيان عسكري بريطاني حول مستجدات الأوضاع في أوكرانيا باستمرار تصاعد القصف والضربات الروسية على خط المواجهة في دونباس اليوم الثلاثاء، لكن القوات الأوكرانية تمكنت من صد العديد من محاولات التقدم للقوات الروسية.

وأضاف “لا يزال القصف والضربات الروسية يتصاعد على خط المواجهة في دونباس بينما صد الأوكرانيون العديد من محاولات تقدم القوات الروسية”.
وتابع القول “لا تزال قدرة روسيا على التقدم متأثرة بالتحديات البيئية واللوجستية والتقنية التي تواجهها حتى الآن، فضلا عن صمود القوات المسلحة الأوكرانية بروح معنوية مرتفعة”.

هذا وفيما تجري معارك عنيفة في ماريوبول ومدن شرق أوكرانيا، أعلن مسؤول كبير في البنتاغون، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعتبر النشاط الروسي الجاري في شرق أوكرانيا مقدمة لهجوم أكبر بكثير في البلاد.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن روسيا ما زالت تضيف إلى قدراتها العسكرية للاستعداد للهجوم الجديد، حيث نشرت كتيبتين تكتيكيتين إضافيتين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للكتائب الروسية في البلاد إلى 78.

    المصدر :
  • رويترز

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