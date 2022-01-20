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بيان فرنسي ياباني يطالب إيران بوقف التوسع في أنشطتها النووية

20 - يناير - 2022
آخر تحديث: 20 - يناير - 2022 8:36 مساءً
اجتماع وزراء خارجية ودفاع فرنسا واليابان
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طالب وزراء خارجية ودفاع فرنسا واليابان في بيان مشترك عقب اجتماع عبر الإنترنت يوم الخميس إيران بوقف التوسع في أنشطتها النووية.

من ناحية أخرى، عبر الوزراء عن دعمهما القوي لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وحثوا روسيا على تجنب تصعيد التوتر.

وفي الموضوع الأوكراني أيضاً، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستعتبر أي تحرك للقوات الروسية داخل أوكرانيا غزوًا.

وقال بايدن، إنه أوضح لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أن أي تحرك للقوات المسلحة الروسية إلى داخل أوكرانيا سيعتبر غزوا.

وأضاف أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا في حال الغزو وأن الولايات المتحدة أعدت عقوبات واسعة النطاق لفرضها على موسكو في حال حدوث ذلك.

يذكر أن روسيا كانت قد رفضت مرارا الاتهامات الغربية بالتحضير للهجوم على أوكرانيا، ولفتت إلى أن الغرب يستغل هذا الوضع لتبرير زيادة الحضور العسكري للناتو على تخوم روسيا

 

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