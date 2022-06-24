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بيان للرئاسة المصرية بشأن لقاء أمير قطر والسيسي

منذ 5 دقائق
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

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أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يستقبل مساء الجمعة الواقع في 24 حزيران، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بالقاهرة في زيارة تستغرق يومين.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية في مصر بأنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتعد هذه الزيارة، هي الأولى لأمير قطر إلى القاهرة، كما تعد الأولى إلى مصر منذ 7 سنوات عقب زيارته الأخيرة عام 2015 لمدينة شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية التي عقدت بمدينة السلام.

وعلى مدار الأشهر الماضية شهدت العلاقات المصرية القطرية العديد من التطورات، منذ توقيع بيان قمة العلا بالمملكة العربية السعودية العام الماضي، لتتم المصالحة العربية الخليجة مع قطر.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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