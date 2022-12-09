بيان مشترك.. السعودية والصين يّتفقان على أولوية العلاقات الخارجية بين البلدين

صدور بيان مشترك في ختام القمة السعودية الصينية التي انطلقت أمس الخميس 8\12\2022 في الرياض، حيث أكد الثنائي على ضرورة إعطاء الأولية للعلاقات الخارجية بين البلدين.

وأعلن عن وضع نموذج للتعاون والتضامن والكسب المشترك للدول النامية.

كما شدد على مواصلة دعم المصالح الجوهرية للبلدين بثبات عبر بذل جهود مشتركة للدفاع بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول.

واتفق الطرفان على تعزيز التعاون بين البلدين من خلال اللجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى، معتبرين أن هذا التعاون يعدّ شراكة استراتيجية مهمة.

وشددا على أهمية استقرار أسواق النفط العالمية، حيث رحّبت بكين بدور الرياض في دعم وتوازن استقرار الأسواق.

واتفاقا على بحث الفرص الاستثمارية في قطاع البتروكيماويات عن طريق تطوير المشاريع الواعدة في تقنيات تحويل النفط، وأيضاً مشاريع الكهرباء والطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح.

بدوره، جدد الجانب السعودي على الالتزام بمبدأ الصين الواحدة.

بينما رفضت الصين أي هجمات تستهدف المدنيين والأراضي السعودية، معارضة بحزم أي تدخل في الشؤون الداخلية للمملكة، كذلك قدّرت الصين الإنجازات الكبيرة لرؤية السعودية 2030.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كان استقبل في وقت سابق الخميس الرئيس الصيني بقصر اليمامة في الرياض، بحضور الأمير محمد بن سلمان.

كما جرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والصين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.

وعقب ذلك، وقع الملك سلمان وشي جينبينغ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين.

وكان ولي العهد السعودي قد استقبل بدوره، الرئيس الصيني في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض الخميس.

كما عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه الشراكة بين المملكة والصين، والجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يتلاءم مع رؤيتهما، وبحث فرص استثمار الموارد المتاحة في كلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.