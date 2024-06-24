بيان مشترك.. كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان تدين زيارة بوتين لبيونغ يانغ

ذكر بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أن مسؤولين كبار من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان نددوا “بأقوى العبارات الممكنة” بتعميق التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.

وذكر البيان أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغيانغ في الآونة الأخيرة تسببت في قلق عميق.

ووقع الرئيس الروسي ، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الأربعاء، 19 حزيران/يونيو الجاري، “اتفاق شراكة استراتيجية” بعد محادثاتهما في بيونغ يانغ، كما أفادت وسائل الإعلام الروسية.

ويخشى الغرب من تعزيز التعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ التي يقولون إنها تزود أساسا الجيش الروسي بذخائر وصواريخ لهجومها في أوكرانيا.