الأثنين 18 ذو الحجة 1445 ﻫ - 24 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيان مشترك.. كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان تدين زيارة بوتين لبيونغ يانغ

منذ ساعتين
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان

الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان

A A A
طباعة المقال

ذكر بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أن مسؤولين كبار من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان نددوا “بأقوى العبارات الممكنة” بتعميق التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.

وذكر البيان أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغيانغ في الآونة الأخيرة تسببت في قلق عميق.

ووقع الرئيس الروسي ، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الأربعاء، 19 حزيران/يونيو الجاري، “اتفاق شراكة استراتيجية” بعد محادثاتهما في بيونغ يانغ، كما أفادت وسائل الإعلام الروسية.

ويخشى الغرب من تعزيز التعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ التي يقولون إنها تزود أساسا الجيش الروسي بذخائر وصواريخ لهجومها في أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مصرف الشارقة الإسلامي
بقيمة 3 مليارات دولار.. مصرف الشارقة الإسلامي يستعد لطرح صكوك لأجل 5 سنوات
سفينة تابعة لشركة أميري بالبحر الأحمر
الهيئة البريطانية تحقق في تقرير عن واقعة جنوب شرق نشطون باليمن
جو بايدن (يسار) ودونالد ترامب
الانتخابات الأميركية
بايدن وترامب يستعدان للمناظرة.. هل تقلب الأوراق في الانتخابات الرئاسية؟

الأكثر قراءة

قصف على جنوب لبنان
خبر منسوب لرويترز بأن إسرائيل ستهاجم لبنان خلال 48 ساعة.. والوكالة توضح!
النائب محمد رعد
النائب محمد رعد: لا تمنوا بأنكم تقبلون العيش معنا فنحن الذين نصبر عليكم
مطار رفيق الحريري الدولي
ما حقيقة مغادرة سفراء دول أوروبية من لبنان!؟