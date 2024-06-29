السبت 23 ذو الحجة 1445 ﻫ - 29 يونيو 2024 |
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بيان: مصر اشترت 3.55 مليون طن من القمح المحلي حتى الآن هذا الموسم

منذ ساعتين
القمح

القمح

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قالت وزارة التموين المصرية إن البلاد اشترت حتى الآن 3.55 مليون طن قمح من المحصول المحلي في موسم الحصاد الذي بدأ منتصف أبريل نيسان وتستهدف توريد 3.6 مليون طن بحلول 15 يوليو تموز.

وأضافت الوزارة في بيان أن احتياطيات مصر الاستراتيجية من القمح تكفي لتغطية استهلاك 6.6 شهر.

كان مجلس الوزراء المصري قد وافق على تحديد سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف.

وفي سبتمبر الماضي قال وزير الزراعة المصري السيد القصير، إن مصر تستهدف زيادة المساحة المزروعة بالقمح في الموسم الحالي إلى 3.8 مليون فدان من 3.2 مليون فدان.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن هذا القرار يأتي دعمًا للمزارعين، حيث إنه سبقت الموافقة على سعر استرشادي 1600 جنيه للأردب، ولكن وافقت الحكومة على هذه الزيادة اليوم دعما للمزارع المصري.

    المصدر :
  • رويترز

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