الأثنين 18 ذو الحجة 1445 ﻫ - 24 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيان: مصر والاتحاد الأوروبي يعتزمان التوقيع على اتفاقية بمليار يورو لدعم الاقتصاد الكلي

منذ ساعة واحدة
A A A
طباعة المقال

ذكرت وزارة التعاون الدولي في بيان أنه “من المزمع أن توقع مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقية بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) لدعم الاقتصاد الكلي”.

وتأتي المليار يورو ضمن حزمة إجمالية بقيمة 7.4 مليار يورو جرى الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس آذار الماضي، إذ جرى توقيع إعلان سياسي لترقية العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بن الجانبين.

وقالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن شريحة المليار يورو سيتم إتاحتها في النصف الثاني من العام الجاري بعد التوقيع عليها خلال المؤتمر الاستثماري (المصري – الأوروبي)، وهي الشريحة الأولى ضمن آلية لمساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة خمسة مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لبيان الوزارة من المقرر إتاحة الشرائح المتبقية خلال الفترة 2025-2027، وسيتم إتاحة الشريحة الأولى في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن البنك الدولي عن تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية ضمن برنامج مدته ثلاث سنوات حجمه ستة مليارات دولار لدعم سياسات التنمية لمساندة الحكومة المصرية في جهودها لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

تحذير من عائلات الرهائن والمفقودين لنتنياهو.. "سيكون فشلاً وطنياً"!
عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق
حماس: نتنياهو يراوغ لكسب الوقت ومواصلة حرب الإبادة
أوكرانيا: مقتل 4 وإصابة 34 في هجوم صاروخي روسي على بلدة باكروفسك شرق البلاد

الأكثر قراءة

قصف على جنوب لبنان
خبر منسوب لرويترز بأن إسرائيل ستهاجم لبنان خلال 48 ساعة.. والوكالة توضح!
النائب محمد رعد
النائب محمد رعد: لا تمنوا بأنكم تقبلون العيش معنا فنحن الذين نصبر عليكم
تصعيد في جنوب لبنان
مدينة صيدا تحت النار.. الصور توثق الضربة الإسرائيلية الأخيرة