الأثنين 12 رمضان 1444 ﻫ - 3 أبريل 2023 |
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بيان من الرئاسة السوريّة بعد اتصال الأسد برئيس الجزائر

منذ 5 دقائق
سوريا والجزائر

سوريا والجزائر

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أصدرت الرئاسة السورية مساء اليوم الإثنين، بياًنا عقب الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس النظام بشار الأسد بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

وقالت الرئاسة السورية في بيانها، إنّ البحث تناول التطورات السياسية على الساحة العربية، لا سيما في ضوء الزيارات التي قام بها عدد من المسؤولين العرب إلى سوريا، والزيارات التي أجراها الأسد عربيًا إلى كل من سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، والملفات التي طُرحت في كل هذه اللقاءات وانعكاسها على العلاقات الثنائية العربية- العربية.

وخلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الجزائري، شكر الأسد الرئيس تبون على ما قدمته دولة الجزائر وشعبها لسوريا من مساعدات لمواجهة محنة الزلزال، وأكد أن هذه المساعدات حملت معها حالة التضامن والتعاطف الكبير مع الشعب السوري، وعكست الروابط العميقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفق البيان.

كما أكد الأسد أنّ الجزائر التي ترأس حاليًا القمة العربية، كانت مواقفها تاريخياً في مختلف القضايا قريبة جداً من مواقف سوريا، وهذا يعكس الرؤية المشتركة بين البلدين على مدى عقود طويلة.

وأشار البيان إلى أن “الرئيس تبون أكد استمرار الجزائر في دعم سوريا وحرصها الدائم على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، واستعداد بلاده لتطوير التعاون الاقتصادي لما فيه مصلحة البلدين”.

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