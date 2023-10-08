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رئيس كولومبيا: لن يهنأ أطفال إسرائيل بالنوم ما لم يهنأ أقرانهم الفلسطينيين

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 8 - أكتوبر - 2023 7:10 مساءً
غوستافو بيترو

غوستافو بيترو

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تحدث الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو مرة أخرى عن الحرب مع إسرائيل، بعد الهجوم المميت الذي أودى بحياة أكثر من 300 شخص يوم السبت 7 أكتوبر. وكتب رئيس كولومبيا على تويتر أن السلام ضروري لحماية الأطفال في إسرائيل وفلسطين.

وشدد بيترو، أن أطفال الكيان الصهيوني لن يهنأوا بالنوم بسلام ما لم يهنأ أقرانهم الفلسطينيين بسلام، داعيا إلى اتفاق سلام يحترم الشرعية الدولية.

وقال الرئيس بيترو على حسابه في منصة “إكس” أمس السبت، تعليقا على العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة: “السبيل الوحيد لكي ينام الأطفال الفلسطينيون بسلام هو أن ينام أطفال الكيان الصهيوني بسلام، والسبيل الوحيد كي ينام أطفال الكيان الصهيوني بسلام هو أن ينام الأطفال الفلسطينيون بسلام”.

وشدد الرئيس الكولومبي أن الحرب لن تحقق ذلك الأمل المنشود، ولا يمكن تحقيقه إلا من خلال اتفاق سلام يحترم الشرعية الدولية.

وأرفق تدوينته بصور أطفال فلسطينيين قتلوا جراء هجمات الاحتلال، قائلا: “هذه الصور لأطفال فلسطينيين قتلوا على يد الاحتلال غير الشرعي لأراضيهم”.

كما نشر الرئيس بيترو صورا أرشيفية للنكبة والخريطة التي توضح مسار احتلال الأراضي الفلسطينية على مر السنين، رغم تعرضه لإساءات من حسابات يدعمها الاحتلال الصهيوني.

كما طالب الرئيس الكولومبي في منشور سابق، بإنهاء الاحتلال الصهيوني لفلسطين.

 

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