بيتكوين تواصل الارتفاع وتتجاوز حاجز 39 ألف دولار

تواصل عملة بيتكوين الرقمية تسجيل الأرقام القياسية لتكسر حاجز 39.126 ألف دولار.

ووفي وقت سابق، كانت بيتكوين قد بلغت مستوى قياسي جديد نحو 38.221 ألف دولار، بزيادة 11.68% خلال 24 ساعة الماضية.

ومع تخطي بيتكوين حاجز الـ38 ألف دولار تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة 1 تريليون دولار لأول مرة اليوم الخميس، وسط ارتفاع متقلب دفع عملة البيتكوين إلى رقم قياسي آخر.

وبحسب بلومبرج، وصلت العملات المشفرة إلى علامة فارقة بعد ارتفاع قيمتها السوقية بمقدار خمسة أضعاف في العام الماضي، وفقا لما تظهره بيانات CoinGecko.

وتمثل بيتكوين حوالي ثلثي القيمة السوقية للعملات المشفرة، تليها إيثر بحوالي 13%، وفقا لبيانات CoinGecko.

ويرى الخبراء أن وراء قفزات العملة الافتراضية الأولى في العالم هو مواصلة المستثمرين الرهان على أن العملة الرقمية في طريقها لأن تصبح من الأصول التي تحظى بإقبال كبير، حسب رويترز.

وتقفز العملات الرقمية في عالم غارق في الحوافز المالية والنقدية، حتى في الوقت الذي يخشى فيه بعض المعلقين حدوث انهيار لا مفر منه، ويشكك آخرون في النزاهة الأساسية لأسواق العملات المشفرة. يجادل أنصار Bitcoin بأنه يوفر تحوطا ضد ضعف الدولار وخطر حدوث تضخم أسرع، مثل الذهب قليلاً، بينما يشجب النقاد السلامة الفكرية لمقارنة الأصلين.

وقال بنك الاستثمار جيه بي مورجان إن عملة بيتكوين الرقمية قد يجري تداولها عند سعر 146 ألف دولار إذا رسخت وضعها كأصل استثماري آمن.

وأضاف أكبر بنك في العالم إن بيتكوين برزت كمنافس للذهب بقوة، واصفا إياها بـ”الذهب الرقمي”.

وزاد الاهتمام بأكبر عملة مشفرة في العالم في العام الجديد، إذ ينظر المستثمرون إلى بيتكوين على أنها وسيلة تحوط في مواجهة التضخم، وبديل لانخفاض قيمة الدولار.

وارتفع سعر بيتكوين على مدار عام 2020 بأكثر من 300% مقتربة من 30 ألف دولار، مقارنة بنحو 7 آلاف دولار قبل 12 شهرا، وهو مستوى قياسي مرتفع للعملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم.

لكن المكاسب لم تتوقف عند هذا الحد، فقد قفزت العملة المشفرة من نحو 14 ألف دولار في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى أكثر من 34 ألف دولار يوم الأحد الماضي، مواصلة مكاسبها في العام الجديد، في قفزة هائلة استغرقت شهرين، ما يعيد للأذهان القفزة السريعة لعام 2017.

بيتكوين “الذهب الرقمي”

وصف خبراء اقتصاديون لدى بنك جيه بي مورجان في مذكرة عملة بيتكوين المشفرة بـ”الذهب الرقمي” وقالوا: “بدأنا بالفعل نضع في اعتبارنا منافسة بيتكوين للذهب”، مشيرين إلى تدفقات خارجية بقيمة سبعة مليارات دولار من الذهب وما يزيد على ثلاثة مليارات دولار من التدفقات الواردة إلى صندوق “جراي سكيل بتكوين تراست”.

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وقد يؤذن ذلك بفجر جديد للعملة الرقمية المتقلبة بعد أن ظل تداولها لسنوات مقصورا على المضاربين ومستثمري التجزئة.

وقال جيه بي مورجان: “بالنظر إلى حجم الاستثمار المالي في الذهب، فإن إزاحة الذهب كعملة بديلة تعني ارتفاعا كبيرا لعملة بيتكوين في الأجل الطويل”.

وأضاف أن من المرجح أن تتفوق بيتكوين على الذهب بعد أن يصبح جيل الألفية الجديدة بمرور الوقت مكونا أكثر أهمية في سوق الاستثمار بمرور الوقت‭ ‬وبالنطر إلى تفضيلهم الذهب الرقمي على السبائك التقليدية.

وأضافت مذكرة البنك أنه مع رسملة سوقية تبلغ 575 مليار دولار، سيحتاج سعر بيتكوين إلى قفزة تقارب خمسة أمثال ليصل إلى 146 ألف دولار لمجارة قيمة الثروة الذهبية الخاصة الموجودة في سبائك الذهب أو العملات المعدنية أو صناديق المؤشرات المتداولة.

وعلى الرغم من أن جيه بي مورجان يرى أن احتمالات لأن يدفع هوس المضاربة الحالي بيتكوين إلى ما بين 50 ألف و100 ألف دولار، فإنه حذر من أن هذه المستويات سيتضح أنها غير مستدامة إلى أن تستقر مستويات التقلب.

وقال البنك: “نلاحظ أن الارتفاع المذهل لعملة بيتكوين في الأسابيع القليلة الماضية دفع بيتكوين إلى منطقة بها المزيد من التحديات، ليس فقط فيما يتعلق بوضعها بل أيضا من حيث قيمتها”.