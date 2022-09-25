بيت التمويل الكويتي يستحوذ على "الأهلي المتحد" البحريني

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، الأحد، استحواذه على أكثر من 97 بالمئة من أسهم البنك اللأهلي المتحد البحريني.

وقال بيت التمويل الكويتي، المصرف الذي يملك استثمارات خارجية في دول عدة، أن فترة عرضه الطوعي للاستحواذ على أسهم البنك الأهلي المتحد انتهت، الجمعة، وأن نسبة أسهم البنك الأهلي المتحد التي قبل أصحابها التنازل عنها لصالحه بلغت 97.273 بالمئة.

وأوضح “بيتك” في بيان لبورصة الكويت أنه استخدم حقة بالاستحواذ الإجباري على أسهم المساهمين الذين لم يقدموا استمارات القبول وفقا للشروط المنصوص عليها في مستند العرض.

وأشار إلى أنه تم تقديم موعد أول يوم لتداول أسهم “بيتك” الجديدة إلى يوم الخميس السادس من أكتوبر المقبل؛ نظرا لأنه من المتوقع أن يكون يوم الأحد التاسع من أكتوبر عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي.