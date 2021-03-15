الخميس 15 ذو الحجة 1443 ﻫ - 14 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيدرسون ينبه من إنفجار ضخم في سوريا إذا لم يتم التوصل إلى حل

15 - مارس - 2021
آخر تحديث: 15 - مارس - 2021 5:20 مساءً
بيدرسون

بيدرسون

A A A
طباعة المقال

شدد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، في كلمة أمام مجلس الأمن عبر تقنية “الفيديو كوفرنس”، إن التقدم بالحل السوري يتطلب تنازلات من اللاعبين الأساسيين داخليا وخارجيا، منبها من انفجار ضخم مقبل إذا لم يتم التوصل إلى حل ووقف تام لإطلاق النار.

كما أشار إلى أن السوريين شاهدوا 5 جيوش تقاتل على أراضيهم في وقت واحد، في إشارة إلى التدخلات العسكرية التركية والإيرانية والروسية، فضلا عن الضربات الإسرائيلية، ناهيك عن تنظيم داعش الذي استقطب مقاتلين من كل حدب وصوب قبل أن يهزم.

إلى ذلك، حذر من الأوضاع المعيشية المتردية في البلاد، وتنامي الفقر والعوز، مؤكدا أن سوريا ستحتاج إلى عدة أجيال لإعادة بناء ما دمره الصراع.

أما عن أطفال سوريا، فقال: “الكثير من الصغار حرموا الدواء والغذاء وطالتهم الاعتقالات”، معتبرا أن العالم لم ينجح في إنقاذ السوريين مما سماه الأمين العام الكابوس الحي.

كما لفت إلى أن العنف في البلاد لم يتوقف رغم التراجع الكبير في وتيرته هذا العام، داعيا إلى الدفع نحو الحل السلمي رغم الصعاب والعراقيل.

ودعا السوريين جميعا إلى إظهار الإرادة السياسية للوصول إلى حل للأزمة، وذلك بحسب “العربية”.

    المزيد من أخبار العالم

    ارتفاع أسعار الطاقة في ألمانيا ينذر بشتاء قاسي ومكلف للمستهلكين
    قلق في ألمانيا من اضطرابات اجتماعية بسبب تضاعف تكاليف الطاقة المستخدمة
    طائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية اليونانية تغادر مطار خيوس في طريقها إلى جزيرة ساموس اليونانية في مهمة البحث والإنقاذ
    مقتل اثنين في تحطم طائرة إخماد حرائق قبالة جزيرة ساموس اليونانية
    مواجهة سياسية طاحنة.. رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يتجاهل أمر إقالته

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    هبوط تاريخي.. اليورو دون الدولار لأول منذ 20 عاما
    كارثة المرفأ
    حريق في مرفأ بيروت.. وتحذير من مخاطر الإقتراب
    تريد بيع طفلها لإجراء عملية تجميل لأنفها
    أم تبيع رضيعها مقابل 3600 دولار لإجراء عملية تجميل