بيدرو سانتشيز: إسبانيا تعتزم الاعتراف بفلسطين وعاصمتها القدس الشرقية

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز اليوم الثلاثاء إن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية تشمل قطاع غزة والضفة الغربية وموحدة تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال في خطاب نقله التلفزيون إن إسبانيا لن تعترف بأي تغييرات على الحدود الفلسطينية بعد عام 1967 ما لم يتفق على ذلك جميع الأطراف.

ومن المقرر أن تقر الحكومة الإسبانية رسميا الاعتراف في وقت لاحق اليوم.

واعتبر سانتشيز أن المسار الوحيد للسلام هو حل الدولتين. وأضاف “الاعتراف بدولة فلسطين خطوة تاريخية تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام”.

وفي إشارة لإرضاء “إسرائيل” الغاضبة من القرار، قال رئيس الوزراء الإسباني، “اعتماد قرار الاعتراف بدولة فلسطين يتماشى مع القرارات الأممية وغير موجه ضد أي طرف”.

واقرأ أيضا: