الثلاثاء 20 ذو القعدة 1445 ﻫ - 28 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيدرو سانتشيز: إسبانيا تعتزم الاعتراف بفلسطين وعاصمتها القدس الشرقية

منذ ساعة واحدة
بيدرو سانشيز

بيدرو سانشيز

A A A
طباعة المقال

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز اليوم الثلاثاء إن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية تشمل قطاع غزة والضفة الغربية وموحدة تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال في خطاب نقله التلفزيون إن إسبانيا لن تعترف بأي تغييرات على الحدود الفلسطينية بعد عام 1967 ما لم يتفق على ذلك جميع الأطراف.

ومن المقرر أن تقر الحكومة الإسبانية رسميا الاعتراف في وقت لاحق اليوم.

واعتبر سانتشيز  أن المسار الوحيد للسلام هو حل الدولتين. وأضاف “الاعتراف بدولة فلسطين خطوة تاريخية تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام”.

وفي إشارة لإرضاء “إسرائيل” الغاضبة من القرار، قال رئيس الوزراء الإسباني، “اعتماد قرار الاعتراف بدولة فلسطين يتماشى مع القرارات الأممية وغير موجه ضد أي طرف”.

واقرأ أيضا:

رغم الغضب الإسرائيلي.. إسبانيا وأيرلندا والنرويج تستعد للاعتراف بدولة فلسطينية اليوم

 

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

شركة أنظمة إلبيط الإسرائيلية تقدم طائرة المهام LANIUS المسيّرة
غزة تحت النار
أرباح شركة أنظمة إلبيط الإسرائيلية ترتفع مع استمرار الحرب في غزة
الإعصار رمال في الهند - أرشيفية
الهند.. مقتل 10 ومخاوف من وجود محاصرين بعد انهيار بمحجر جراء الإعصار رمال
يحيى سريع
الحوثيون يتبنون استهداف 3 سفن وأميركا تدمر مسيرة فوق البحر الأحمر

الأكثر قراءة

مطار بن غوريون
غزة تحت النار
دولة أوروبية يسارع الإسرائيليون لنيل جنسيتها بشكل كبير.. ما هي؟
احتراق دراجات نارية على طريق المطار
فيديو لدراجات نارية محترقة.. ماذا يحدث على طريق المطار؟
جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
صفقة حزب الله وإسرائيل.. صحيفة أمريكية تكشف الموعد وتفاصيل هامة!