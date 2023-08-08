بيدرو سانشيز يُكافح لتشكيل حكومة جديدة في إسبانيا

بالكاد توقع أي شخص التعادل في الانتخابات الإسبانية، ومع ذلك انتهى الأمر بالاشتراكيين بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء، وحزب الشعب اليميني المعارض، بحوالي ثلث الأصوات لكل منهما في 23 يوليو. لكن حتى مع شركائهم في الائتلاف المفضلين، فإن فوكس من حزب الشعب وسومار من الاشتراكيين، كلاهما يفتقر إلى الأغلبية. لذا فإن الأحزاب الصغيرة، التي فقدت جميعها مقاعد تقريبًا، تمتلك الآن مفتاح حكم إسبانيا مرة أخرى، والبحث عن الحلفاء ما زال مستمرًا، وفق ما جاء في “الإيكونوميست”.

لن يصوت أي حزب مهم غير حزب الشعب لتشكيل حكومة تضم، أو تعتمد على دعم حزب فوكس اليميني المتشدد، مما يترك حزب الشعب من دون أي طرق واضحة للوصول إلى الأغلبية. وهذا يترك سانشيز وسومار، حزبه اليساري الراديكالي الشريك، حيث يحاولان جلب خمسة أحزاب إقليمية لدعمه كرئيس للوزراء لفترة ولاية أخرى. إن أربعة من هؤلاء انفصاليون. بعبارة أخرى، لا يمكن أن تُحكم إسبانيا بدون دعم أولئك الذين يريدون تفكيكها.

إن أحزاب الباسك هي الأطراف الأكثر وضوحًا للتعامل معها. لقد عرض إيه بيلدو، وهو حزب يساري وريث الجناح السياسي لإيتا، وهي جماعة إرهابية انفصالية تم حلها، دعمه لسانشيز، قائلاً إنه سيفعل ذلك لإبعاد اليمين المتطرف عن السلطة. كما أن حزب الباسك القومي، على الرغم من التزامه الخطابي بالاستقلال، إلا أنه مجموعة براغماتية حققت أداءً جيدًا، حيث أدارت المنطقة لمعظم حقبة ما بعد فرانكو وفازت بمعاملة تفضيلية لسكانها. وقد ساعد كلا الحزبين سانشيز بعد الانتخابات السابقة، عندما شكل أيضًا حكومة أقلية.

إلى جانب ذلك، فإن الحزبان الانفصاليان الكتالونيان أكثر إشكالية، حيث أجروا استفتاء الاستقلال غير الدستوري في عام 2017. وألغت مدريد مؤقتًا الحكم الذاتي لكاتالونيا، وسجنت بعض قادتها. كما ذهب آخرون إلى المنفى. ومنذ ذلك الحين، أصدر سانشيز عفواً عن تسعة من هؤلاء القادة، وأصلح قانون العقوبات لإزالة جريمة التحريض على الفتنة. لكن الانفصاليين يعتقدون أن التقدم في مطالبهم قد توقف الآن، ويحاولون الاستفادة من قوتهم التفاوضية الجديدة لاستعادتها.

أما إسكيرا ريبوبليكانا، التي تدير المنطقة حاليًا، هي الأكثر براغماتية من كلا الحزبين. وقد أيدت تعيين سانشيز في المرة السابقة. وقبل أخذ عطلة صيفية، عقد بير أراغون، الرئيس الإقليمي المنحدر من الحزب، مؤتمرًا صحافيًا ألمح فيه إلى ما قد يرغب فيه أكثر في مقابل دعم إسكيرا المستمر لرئيس الوزراء.

في ذلك، أشار مرارًا وتكرارًا إلى التمويل الإقليمي. تدين كاتالونيا بحوالي 71 مليار يورو (78 مليار دولار) للحكومة المركزية. وفي اليوم نفسه، ألمحت ماريا خيسوس مونتيرو، وزيرة المالية الوطنية، إلى إصلاح التمويل الإقليمي. إن نوع من شطب هذا الدين ممكن من الناحية النظرية. ولكن تكمن المشكلة في أنه بمجرد طرح الفكرة، بدأت مناطق أخرى في المطالبة بنفس الشيء. وإن إلغاء جميع الديون الإقليمية سيكلف الحكومة المركزية ما يعادل نحو سُبع الناتج المحلي الإجمالي، كما يقول أنجيل دي لا فوينتي من مؤسسة فكرية فيديا. وعلى أي حال، يريد الكتالونيون صفقة مفصّلة، وليس حصة في صفقة وطنية.

في محاولة لتوليد النوايا الحسنة، طرح يولاندا دياز، زعيم سومار، اقتراحًا آخر وهو السماح باستخدام اللغات الإقليمية إلى جانب اللغة الإسبانية في مجلس النواب، المجلس الأدنى في البرلمان. إنه يسمح لهم بذلك بالفعل في مجلس الشيوخ. ولكن السماح لهم بالدخول إلى الكونغرس الأكثر قوة سيكون بمثابة اعتراف بالتنوع الإسباني. كما أنه من شأنه أن يزعج الإسبان ذوي النزعة القومية. لكن هذا قد يكون ثمناً زهيداً يجب دفعه إذا نجح.

ومع ذلك، فإن الأهداف الأساسية للانفصاليين لا تزال بعيدة المنال. إنها عفو عن كل من شارك في الاستفتاء (لا يزال الكثيرون ينتظرون المحاكمة)، واستفتاء جديد. إن كلا الهدفين يتشاطرانهما إسكيرا وجونتس، الحزب الكاتالوني الانفصالي الآخر. لكن جونتس هو الأكثر استعصاء على الحل. لا يزال يقودها كارليس بويجديمونت، الذي دعا إلى الاستفتاء في عام 2017 ويعيش الآن في المنفى في بلجيكا، حيث يعمل كعضو في البرلمان الأوروبي.

لم يدعم جونتس سانشيز عندما شكل حكومته السابقة. وقبل الانتخابات، قال بويجديمونت بصراحة أن “سانشيز لن يكون رئيسًا للوزراء بأصوات جونتس”. الآن، يبدو أنه يوازن بين خياراته (ويستمتع بإرسال تغريدات غامضة وشائكة). كما يقوم علماء الكرملين في الحزب بتحليل قادة جونتس الآخرين، الذين يتراوحون بين الأصوليين والبراغماتيين، ويتساءلون من لديه أذنه، وبالتالي ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق. استفتاء آخر ليس مطروحا (ستحظره المحكمة الدستورية الإسبانية مرة أخرى). لذا فإن السؤال هو ما إذا كان مزيج من المال واللغة والعفو والإغراءات التي لم يتم الكشف عن اسمها قد يؤدي إلى تشكيل ائتلاف.

إن تشكيل حكومة بهذه الطريقة سيكون غير مستقر للغاية. حيث سيتطلب كل تشريع المزيد من المفاوضات العنيفة. ففي المجلس التشريعي الأخير، صور المعارضون سانشيز على أنه مستعد بجنون لفعل أي شيء للتشبث بالسلطة، وهي تهمة مبالغ فيها. ولكن إذا انحنى أكثر ليقيم تحالفًا مع العديد من الأطراف التي لا تؤمن بالأمة التي يأمل في قيادتها، فسيكون من الأسهل تحقيق هذه القضية.