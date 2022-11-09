بيرول: اقتراب سعر النفط من 100 دولار "خطر حقيقي"

قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، إن اقتراب أسعار النفط من 100 دولار يشكل خطرا حقيقيا على الاقتصاد العالمي، مضيفا أنه فوجئ بقرار أوبك+ خفض الإنتاج في اجتماع الخامس من أكتوبر تشرين الأول.

وقال بيرول إن الدول المنتجة للنفط اتخذت في السابق قرارات هدأت الأسواق.

وقال بيرول لرويترز على هامش مؤتمر المناخ (كوب27) في مصر “هذا القرار قد يفرض مزيدا من الضغوط الصعودية على التضخم ويضعف الاقتصاد العالمي”.

وقررت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها في أكتوبر تشرين الأول، خفض الانتاج المستهدف مليوني برميل يوميا بالرغم من معارضة الولايات المتحدة ودول أخرى.

وتجتمع المجموعة في فيينا في الرابع من ديسمبر كانون الأول.

وقال بيرول إن مسؤولين من دول نامية يحضرون مؤتمر المناخ أشاروا إلى أن ارتفاع أسعار النفط يؤجج التضخم.