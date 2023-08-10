بيرينستين لاعبة هولندا: الغرور سبب خروج المنتخب الأمريكي

تحدثت لينيث بيرينستين مهاجمة هولندا بجرأة عن خروج المنتخب الأمريكي من كأس العالم لكرة القدم للسيدات قائلة إن البطل مرتين يجب أن يتخلى عن غروره.

وتعادلت هولندا 1-1 مع أمريكا لتنتزع صدارة المجموعة الخامسة، ثم خرج الفريق الأمريكي من دور 16 على يد السويد بركلات الترجيح.

وبلغت الولايات المتحدة الدور قبل النهائي على الأقل في كل نسخ البطولة السابقة.

وقالت بيرينستين التي سجلت في فوز هولندا 2-صفر على جنوب أفريقيا في دور 16 “للوهلة الأولى عندما علمت بخروج أمريكا من البطولة فكرت في أنهم منذ البداية يتعاملون بغرور، كانوا يتحدثون عن الوصول للنهائي بالفعل”.

وأضافت “أعتقد أنه يجب أن تثبت ذلك في الملعب قبل التحدث، لن أكون وقحة ولا زلت أكن لهم الاحترام، لكنهم خارج البطولة الآن”.

وودعت هولندا النهائيات من قبل النهائي على يد أمريكا قبل أربع سنوات.

وتابعت لاعبة يوفنتوس “بالنسبة لي نعم أشعر بالارتياح، وبالنسبة لهم يجب أن يتقبلوا الهزيمة في المستقبل، لا تبدأ بالحديث عن شيء بعيد وأعتقد أنهم سيتعلمون من الدرس”.

وتعرض المنتخب الأمريكي لانتقادات لاذعة منذ خروجه من النهائيات في أستراليا ونيوزيلندا.

واتهم مشجعون حملة إعلانية لمحطة فوكس سبورتس الناقلة للمباريات في الولايات المتحدة بالعجرفة بعد الترويج لشعار “العالم يتساءل ما الذي سيوقف الفريق الأمريكي؟”.

وأظهر الإعلان بعض الأفكار النمطية عن شعوب أخرى، مثل أشخاص من لندن داخل حافلة في يوم ممطر، وآخر إيطالي يرتدي سترة جلدية ويحمل منظارا ويقول “ربما يمكننا سرقة أسلوب لعبهم”.