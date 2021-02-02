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بيزوس يتنحى عن منصبه الحالي.. فهل يتخلى عن أمازون؟

3 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 3 - فبراير - 2021 12:21 صباحًا
مؤسس أمازون جيف بيزوس

مؤسس أمازون جيف بيزوس

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أعلنت شركة “أمازون” أن جيف بيزوس سيتنحى عن منصب المدير التنفيذي للشركة، ليحل مكانه آندي جاسي.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين، قال بيزوس: “أيها الأمازونيون، يسعدني أن أعلن أنه بدءا الربع الثالث من هذا العام سأنتقل إلى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة أمازون وسيصبح آندي جاسي المدير التنفيذي”.

وأضاف: “أعتزم من خلال المنصب الجديد تركيز طاقاتي واهتمامي على المنتجات الجديدة والمبادرات المبكرة.. آندي معروف جيدا داخل الشركة وكان يعمل بها منذ فترة طويلة”.

وأسس بيزوس شركة “أمازون” عام 1993 مع زوجته السابقة ماكنزي، وأصبح أغنى رجل في العالم بثروة صافية قدرها 185 مليار دولار.

وارتفع سعر سهم “أمازون” بنسبة 1.1 في المئة بعد هذا الإعلان.

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