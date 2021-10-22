الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيسكوف: استراتيجية الناتو لـ"ردع" روسيا دليل على صحة قرارنا وقف الحوار معه

22 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 22 - أكتوبر - 2021 2:28 مساءً
دميتري بيسكوف

دميتري بيسكوف

A A A
طباعة المقال

اعتبر الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن استراتيجية الناتو لاحتواء روسيا تمثل تأكيدا لصواب قرار موسكو إنهاء الحوار الرسمي مع الحلف.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: “هذا يؤكد بشكل واضح صحة القرارات التي اتخذت روسيا قبل أيام قليلة بشأن إنهاء الحوار الرسمي. الحوار في مثل هذه الظروف غير ضروري ببساطة، واستراتيجية الناتو برهان على ذلك”.

وشدد المتحدث باسم الكرملين على أن موسكو لم تكن لديها أي أوهام بشأن جوهر حلف الناتو، مضيفا أن هذا الجوهر وجد الآن تأكيدا جديدا. وقال: “الحلف لم يتم إنشاؤه من أجل السلام، لقد تم إنشاؤه من أجل المواجهة.. لقد تم تصميمه لهذا الغرض”.

وأكد بيسكوف أن روسيا تتخذ باستمرار إجراءات لحماية مصالحها، مضيفا أن “هذه العملية ستتواصل”.

وفي وقت سابق هذا الشهر أعلن الناتو عن سحب اعتماد 8 دبلوماسيين من البعثة الروسية لدى الحلف وتقليص إجمالي الاعتمادات إلى 10 بعدما كانت 20، ما دفع روسيا إلى الرد بتعليق عمل بعثتها لدى الناتو اعتبارا من 1 نوفمبر وإنهاء عمل بعثة الاتصال والمكتب الإعلامي التابعين للناتو في موسكو.

    المزيد من أخبار العالم

    محمد القحطاني
    فيديو.. لحظة وفاة السفير "محمد القحطاني" على الهواء مباشرة
    انخفاض مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الأمريكي
    احتياطيات النفط الأمريكية تهبط لأدنى مستوى منذ أبريل 1985
    جون بولتون
    واشنطن تتهم عضو بالحرس الثوري بالتآمر لقتل جون بولتون

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
    مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان
    اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان
    فقدان الوزن- تعبيرية
    فاكهة ذات مفعول "عجيب" لإنقاص الوزن.. تناولها قبل كل وجبة!