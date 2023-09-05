بيسكوف: بوتين وشي لم ينسقا خططهما بشأن عدم حضور قمة مجموعة العشرين

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول الثلاثاء إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ لم ينسقا خططهما قبل اتخاذ القرار بعدم حضور قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها نيودلهي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مصادر أمريكية وحليفة الاثنين 4\9\2023، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يعتزم السفر إلى روسيا في سبتمبر\أيلول الجاري، حيث يجتمع مع الرئيس فلاديمير بوتين لبحث إمكانية تقديم إمدادات الأسلحة في الحرب الدائرة بأوكرانيا.

وقالت الصحيفة إن كيم سيسافر من بيونج يانج، على الأرجح بقطار مصفح، إلى فلاديفوستوك على ساحل المحيط الهادي في روسيا، ليجتمع هناك مع بوتين.