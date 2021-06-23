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بيسكوف: قلقون من تصاعد التوتر في أفغانستان

23 - يونيو - 2021
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن “تطور الأوضاع في أفغانستان في ظل سحب العسكريين الأمريكيين وغيرهم من هذا البلد أمر محط اهتمامنا البالغ وقلقنا. هناك جنودنا من حرس الحدود في طاجيكستان، وهي دولة أخرى قريبة وشريكة لنا. والحقيقة أن ظهور بؤرة جديدة من التوتر والتهديد أمر يثير قلقنا”.

ويوم الثلاثاء أفادت وسائل إعلام بأن مسلحي حركة “طالبان” سيطروا على بلدة شيرخان بولاية قندوز على الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان، مشيرة إلى أن عناصر حرس الحدود الأفغاني سلموا البلدة لـ “طالبان” بدون قتال.

من جهته، قال التلفزيون الرسمي الطاجيكي، اليوم الأربعاء، إن 134 جنديا أفغانيا فروا من الهجوم، ولجأوا إلى الأراضي الطاجيكية، مضيفة أن “حرس الحدود الطاجيكي التزم بمبادئ الإنسانية وحسن الجوار، وسمح للجنود الأفغان بعبور الحدود دون أي عوائق”، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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