بيسكوف: لا "هدنة ميلاد" في أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية أنّ إمكانية انضمام تشيرنيغوف وأوديسا إلى روسيا، يتحدد وفق اختيار المواطنين وقراراتهم، منوهًا بأن المهمة الأساسية هي حماية سكان دونيتسك ولوغانسك.

أضاف المتحدث دميتري بيسكوف للصحافيين اليوم الإربعاء، في تعليقه على سؤال حول إمكانية انضمام مدينتي تشيرنيغوف وأوديسا إلى روسيا: “كل شيء يعتمد على اختيار المواطنين وعلى قرار الناس”.

بيسكوف شدد على أنّ “المهمة الأساسية حاليًا هي حماية الناس في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.. ونحن نرى وضعًا صعبًا في دونيتسك، وجيشنا يركز الآن على هذا أولا وقبل كل شيء بالطبع. العملية العسكرية الخاصة مستمرة”.

من جانب آخر، قال بيسكوف في رد على سؤال ما إذا كانت السلطات الروسية تدرس إمكانية إبرام هدنة عيد الميلاد أو رأس السنة، وما إذا كانت مستعدة لذلك في حال جاء مثل هذا الاقتراح من كييف، “لا، لم ترد أي مقترحات من أحد، مثل هذا الموضوع ليس على جدول الأعمال”.