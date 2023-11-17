بيسكوف يأمل في ترشح بوتين لولاية أخرى في الانتخابات

عبر دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مقابلة نشرت اليوم الجمعة عن أمله في أن يترشح الرئيس فلاديمير بوتين لولاية أخرى في انتخابات الرئاسة التي ستجرى في مارس آذار، وهي خطوة من شأنها أن تبقي بوتين في السلطة حتى عام 2030 على الأقل.

وظل بوتين في السلطة لفترة أطول من أي زعيم آخر للكرملين منذ جوزيف ستالين، حتى أنه تجاوز فترة ليونيد بريجنيف التي دامت 18 عاما. وكان قد تسلم السلطة من بوريس يلتسن في اليوم الأخير من عام 1999.

وردا على سؤال من القناة التليفزيونية لطلاب معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية عمن سيكون الرئيس القادم بعد بوتين، قال بيسكوف “نفس الشخص”.

وذكر بيسكوف وهو يبتسم “أو شخص مختلف لكن هو نفسه”.

وأضاف “لم يعلن بوتين بعد نيته للترشح، لكني أريد حقا أن أصدق أنه سيفعل ذلك، وليس لدي شك في أنه سيفوز في الانتخابات. ليس لدي شك في أنه سيستمر في منصب الرئيس”.

وأفادت رويترز في وقت سابق من هذا الشهر أن بوتين قرر خوض انتخابات مارس آذار لأنه يشعر بأنه يتوجب عليه قيادة روسيا خلال الفترة الأكثر خطورة منذ عقود.