بيسكوف: خطة أمريكا لمنح أموال روسية لأوكرانيا غير قانونية

أشار دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الخميس، إلى أن الخطة الأمريكية لاستخدام أموال مصادرة تخص رجال أعمال روس خاضعين لعقوبات لمساعدة أوكرانيا غير قانونية، مضيفا أن روسيا ستطعن على أي أفعال مماثلة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أثناء زيارته كييف أمس الأربعاء إن واشنطن تحول 5.4 مليون دولار إلى أوكرانيا من “الأصول التي صادرتها من رجال أعمال روس خاضعين للعقوبات، والتي ستستخدم الآن لدعم المحاربين القدامى في الجيش الأوكراني”.

وقال بيسكوف لصحفيين “هذا أمر يصعب تخيله ويخالف كل ما ينص عليه القانون الدولي والقانون المحلي لكلا الدولتين. ولكن حين تسنح الفرصة، سندافع عن حقوقنا”.

وأضاف بيسكوف أن بعض رجال الأعمال الروس حصلوا بالفعل في دول أوروبية على أحكام قضائية تعتبر مثل هذه التحويلات غير قانونية.

وقال “لن يتم ترك حالة واحدة من هذا الاحتجاز غير القانوني دون مراقبة”.