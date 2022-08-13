بيلاروسيا تحذر الغرب: سنرد بالمثل

أعلن رئيس الوزراء البيلاروسي، رومان غولوفتشينكو، السبت، أنه في حال قام الغرب بتأميم ومصادرة الأصول البيلاروسية، فإن مينسك سترد بالمثل.

وقال غولوفتشينكو في مقابلة مع قناة “بيلاروس 1”: “إذا ذهبوا (الغرب) إلى أبعد من ذلك ونفذوا تهديداتهم حول المصادرة والتأميم وما إلى ذلك، فسنرد بالمثل فورا”.

وأشار رئيس الوزراء البيلاروسي إلى أنه، حتى الآن، لا توجد سوابق من جانب الدول الأوروبية حول تأميم أو مصادرة الممتلكات البيلاروسية، مضيفا: “بناء على ذلك، لم نتخذ مثل هذه الإجراءات بعد”.

وتدهورت العلاقات بين بيلاروسيا والدول الغربية، قبل عامين، على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات التي جرت في 9 أغسطس/آب 2020، وفاز بها الرئيس البيلاروسي الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، بحصوله على 80.1 في المئة من الأصوات.

واعتبر الاتحاد الأوروبي لوكاشينكو، مسؤولا عن قمع المتظاهرين، قبل وبعد الانتخابات الرئاسية في عام 2020، ضد المرشحين الرئاسيين من المعارضة والمتظاهرين.