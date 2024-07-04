بيلاروس تنضم رسميًا إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو دائم

أعلنت دول منظمة شنغهاي للتعاون قبول بيلاروسيا كعضو دائم في المنظمة، خلال قمة الرؤساء التي عقدت في أستانا، بكازاخستان.

وأعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف منح بيلاروس العضوية الكاملة في “شنغهاي للتعاون” في افتتاح أعمال قمة رؤساء دول المنظمة بالعاصمة أستانا وهنأ نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وبدأ اجتماع رؤساء دول “شنغهاي للتعاون” بمراسم توقيع الوثائق ذات الصلة، وبعدها بدقائق قليلة، أعلن توكاييف قبول مينسك عضوا كاملا في المنظمة.

وقال توكاييف: “أعزائي رؤساء الدول، لقد تم اتخاذ القرار بشأن العضوية الكاملة لجمهورية بيلاروس في منظمة شنغهاي للتعاون”، ومن ثم توجه بالتهنئة للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على انضمام بلاده إلى “شنغهاي للتعاون” بهذه الصفة.

توكاييف: الاهتمام العالمي بالمنظمة في تزايد

وفي كلمته خلال اجتماع قمة الرؤساء، أكد توكاييف أن الدول الأعضاء في المنظمة حولتها إلى واحدة من أكثر الهياكل نفوذا وموثوقية، مشيرا إلى أن الاهتمام بها في جميع أنحاء العالم “آخذ في التزايد”.

وتابع رئيس كازاخستان: “من خلال الجهود المشتركة، وتعزيز روح شنغهاي وتعزيز مبادئ شنغهاي، حولنا منظمة شانغهاي للتعاون إلى واحدة من الهياكل الدولية الأكثر تأثيرا وموثوقية. وبفضل التفرد والإمكانات الهائلة لمنظمتنا، يتزايد الاهتمام بها في العالم بشكل مطرد”.

نواة عالم متعدد الأقطاب

وعبّرت العديد من الدول في السنوات الأخيرة عن رغبتها في الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون فيما يرى كثير من الخبراء أن المنظمة نواة لعالم متعدد الأقطاب قيد التشكل.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن قمة المنظمة المنعقدة في أستانا بكازاخستان ستبحث مبادرة الرئيس فلاديمير بوتين لنظام أمني جديد في أوراسيا.

وتنعقد قمة “منظمة شنغهاي للتعاون” يومي 3 و4 يوليو الجاري تحت شعار “تعزيز الحوار متعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين”.

ويعتزم المشاركون في القمة التوقيع على 24 وثيقة واتفاقا مشتركة، وإصدار بيان ختامي يؤكد التزام المشاركين في القمة بمبادئ حسن الجوار.