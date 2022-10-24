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بيلوسي: إيران ترتكب خطأ فادحا بمساعدة روسيا بطائرات مسيرة

منذ ساعة واحدة
نانسي بيلوسي

نانسي بيلوسي

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قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الاثنين، إن إيران بتزويدها روسيا طائرات مسيرة لاستخدامها ضد أهداف في أوكرانيا تجعل العالم أقل أمانا.

وأضافت بيلوسي بعد لقائها رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش “أعتقد أن إيران ترتكب خطأ فادحا.

“علينا في المقام الأول أن نكون قادرين على مواجهة الطائرات المسيرة … فهي تقنية خطيرة ولا بد من وقفها”.

ووصلت بيلوسي إلى زغرب اليوم الاثنين لحضور منتدى يهدف إلى دعم استقلال أوكرانيا وعودة شبه جزيرة القرم إلى كييف.

وقالت بيلوسي “نحاول منذ فترة الآن التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران حتى نتمكن من جعل العالم أكثر أمانا، والآن يقومون بمساعدة الروس ويجعلون العالم أقل أمانا”.

ونفت إيران تزويد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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