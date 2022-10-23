بيلوسي: ترامب ليس "رجلا بما يكفي" للإدلاء بشهادته بشأن هجوم الكابيتول

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الأحد، أن الرئيس السابق دونالد ترامب جبان للغاية لينفذ أمر استدعاء من الكونجرس يجبره على الإدلاء بشهادته أمام لجنة خاصة تحقق في دوره في هجوم السادس من يناير كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول.

وقالت بيلوسي في مقابلة مع شبكة (إم.إس.إن.بي.سي) “لا أعتقد أنه رجل بما يكفي ليحضر. لا أعتقد أن المحامين سيرغبون في حضوره لأنه يتعين عليه الشهادة تحت القسم”.

وأضافت “سنرى ما إذا كان رجلا بما يكفي ليحضر”.

وأعلنت اللجنة المختارة يوم الجمعة أنها أصدرت مذكرة استدعاء لترامب، ومنحته حتى الرابع من نوفمبر تشرين الثاني لتقديم مجموعة كبيرة من الوثائق المتعلقة بأنشطته قبل وبعد الهجوم الدامي الذي شنه أنصار الرئيس السابق في السادس من يناير. كما أبلغت اللجنة ترامب أنها تريده أن يحضر للإدلاء بشهادته يوم 14 نوفمبر أو قرب هذا التاريخ.

ووقع الهجوم على مبنى الكابيتول عندما حاول أنصار ترامب منع الكونجرس من التصديق رسميا على الفوز الحاسم الذي حققه منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية عام 2020.