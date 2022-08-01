بيلوسي تزور تايوان الثلاثاء

نقلت عدة وسائل إعلام في تايوان عن مصادر لم تكشف النقاب عنها،الاثنين، قولها إن من المقرر أن تزور نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي تايوان غدا الثلاثاء وأن تقضي الليل في تايبه.

وذكرت صحيفة ليبرتي تايمز أن من المقرر أن تزور بيلوسي البرلمان التايواني صباح الأربعاء قبل مواصلة رحلتها الآسيوية.

وقالت وزارة الخارجية التايوانية إن ليس لديها تعليق على التقارير المتعلقة بخطط سفر بيلوسي.

نقلت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية،الإثنين، عن مصدرين (تايواني وأمريكي) القول إن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ستزور تايوان رغم عدم الإعلان عن ذلك في جدول جولتها الآسيوية، ورغم التحذيرات الصينية.

ونسبت الشبكة لمسؤولة حكومية تايوانية قولها إن بيلوسي من المتوقع أن تبقى طوال الليل في تايوان، دون أن تحدد موعد هبوطها في الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا منها.

كما نقلت عن مسؤول أمريكي لم تسمه أن ”مسؤولي وزارة الدفاع يعملون على مدار الساعة لمراقبة أي تحركات صينية في المنطقة وتأمين خطة للحفاظ على سلامتها.

وكان مكتب بيلوسي أعلن، أمس الأحد، أنها ترأس وفدًا من الكونغرس في جولتها التي تشمل سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان. ولم يتطرق إلى ذكر تايوان.

وتعتبر الصين زيارات المسؤولين الأمريكيين لتايوان إشارة تشجيع للمعسكر المؤيد للاستقلال في الجزيرة.

ولا تقيم واشنطن علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها ملزمة بموجب القانون بتزويد الجزيرة بوسائل الدفاع عن نفسها.