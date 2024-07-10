بيلوسي تفجر مفاجأة.. ومصير بايدن السياسي مجهول

فجرت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، مفاجأة داخل الحزب الديمقراطي، الأربعاء، عندما توقفت عن منح جو بايدن تأييدا كاملا للبقاء في السباق الرئاسي.

وقالت بيلوسي، إحدى أبرز أعضاء حزب الرئيس البالغ من العمر 81 عاما، إن القرار يعود إليه وأن “الوقت ينفد”، مضيفة “أقترح أن يعيد بايدن النظر بقراراه بشأن البقاء في سباق الرئاسة”.

كما تابعت في برنامج “مورنينغ جو”: أن “الأمر يعود للرئيس ليقرر ما إذا كان سيترشح.. نحن جميعًا نشجعه على اتخاذ ذلك القرار.. لأن الوقت ينفد.. أريده أن يفعل ما يقرره… مهما قرر، سنمضي معه”.

وأضافت بيلوسي “يجب استئناف النقاش بشأن مستقبل بايدن السياسي بعد قمة الناتو”.

واستقبل بايدن في واشنطن، الثلاثاء، رؤساء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لحضور قمة سنوية تمنح الرئيس الديمقراطي منصة دولية لإقناع الحلفاء في الداخل والخارج بأنه لا يزال قادرا على القيادة.

وكان نواب في الحزب الديمقراطي قد أكدوا أن لدى كبار المانحين مخاوف جدية بشأن قدرات بايدن على تولي منصب الرئاسة.

هذا ويعاني البيت الأبيض من تداعيات أداء بايدن الضعيف في المناظرة الرئاسية التي جرت الشهر الماضي، ما جدد التساؤلات حول لياقته العقلية وقدرته على الفوز بولاية أخرى.

في المقابل قال جو بايدن، إنه “يستبعد تماما” الخروج من سباق 2024، وأكد في مقابلة مع شبكة “ABC News” أنه قادر على التغلب على الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية المقررة في 5 نوفمبر.