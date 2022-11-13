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بيلوسي لا تعتزم ترك عضوية الكونغرس الأمريكي

منذ ساعة واحدة
نانسي بيلوسي

نانسي بيلوسي

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قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي، الأحد، في مقابلة مع شبكة إيه.بي.سي نيوز إنها لا تعتزم ترك عضوية الكونغرس.

ومن الممكن أن يستغرق الأمر عدة أيام أو أكثر قبل إعلان نتائج كافية لتحديد الحزب الذي سيسيطر على مجلس النواب المكون من 435 مقعدا.

وما زالت النتائج تتدفق في عدة سباقات، بما في ذلك الانتخابات في كاليفورنيا ذات الميول الليبرالية. وحتى وقت متأخر أمس السبت، حصل الجمهوريون على 211 مقعدا، مقابل 205 مقاعد للديمقراطيين. وتتطلب الأغلبية 218 مقعدا

وفي الوقت الذي حقق فيه الحزب الجمهوري مكاسب متواضعة، وظل صاحب الأفضلية للفوز بمجلس النواب، بقي مجلس الشيوخ محل تنازع حاد، وكان أداء الديمقراطيين أفضل من المتوقع.

من جانبه، قال الرئيس جو بايدن إن الانتخابات كانت “يوما جيدا” للديمقراطية الأمريكية.

وتتكون الانتخابات النصفية الخاصة بالكونغرس من جزئين – انتخاب مجلس النواب وانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ.

يضع الكونغرس القوانين المحلية. ويقرر مجلس النواب أي من القوانين التي يجب أن تنال التصويت، بينما يمكن لمجلس الشيوخ منعها أو الموافقة عليها، وتأكيد التعيينات التي قام بها الرئيس، ونادرًا ما يجري أي تحقيقات ضده.

تجري هذه الانتخابات كل عامين عند منتصف ولاية الرئيس البالغة أربع سنوات.

    المصدر :
  • رويترز

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