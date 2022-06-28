بينت: ايران ستدفع الثمن إذا حاولت العبث مع إسرائيل

قال نفتالي بينت رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إن إيران ستدفع الثمن إذا حاولت العبث مع إسرائيل.

وأضاف بينت في كلمة له بجامعة تل أبيب :” عندما يتعلق الأمر بأعدائنا، وخاصة إيران، فإن موقفي بشكل عام هو أننا لا نعمل على خلق الدمار والإرهاب، لم تكن هذه سياستنا قط”.

ونقل عنه الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” إضافته: “سياستي هي أنك إذا عبثت مع إسرائيل، فسوف تدفع الثمن؛ لن تتمكن من إيذاء إسرائيل من خلال الوكلاء، منظمة حزب الله أو حركة حماس ، معتقدا أنه يمكنك الإفلات من العقاب”.

وأضاف : “في عالم اليوم، لم يعد من الضروري إرسال 50-100 كوماندوز خلف خطوط العدو، لإلحاق الضرر بالخصوم”.

وقال: “اليوم من الممكن إلحاق الضرر بالعدو، من خلال الحرب الإلكترونية”.

وأضاف: “الآن، كل ما تحتاجه هو عدد قليل من الأشخاص ولوحة مفاتيح. في النهاية، ستصبح الإنترنت أبرز مناطق القتال في المستقبل”.

وتابع بينت: “أنا مندهش تمامًا من النقص، أو النقص النسبي في الأدوات الإلكترونية المستخدمة في حرب أوكرانيا؛ على المستوى الجيوسياسي، نرى الكثير من الاستثمار في جميع أنحاء العالم في الهجمات الإلكترونية.”

وأقر بينت بتعرض البنية التحتية المدنية في إسرائيل، مؤخرا لـ”هجمات إلكترونية”.

وقال: “في نهاية المطاف، تتحمل الشركات مسؤولية شخصية، يجب عليها تحملها؛ إذا تم اختراق معلومات العملاء، فهذه مشكلة، على الشركات التعامل معها”.

وأضاف بينيت: “على المستوى الوطني، يعمل نظام الدفاع الإلكتروني الإسرائيلي مع الشركات، لمساعدتها على الدفاع عن نفسها؛ مثلما يوجد ردع نووي، سيكون هناك ردع إلكتروني”.