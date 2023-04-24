بينها دولة عربية.. أكثر 5 دول إنفاقا على التسلح

ارتفع الإنفاق العسكري العالمي في 2022، والذي شهد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

الإنفاق العسكري العالمي في 2022 ارتفع بنسبة 3.7% إلى 2.24 تريليون دولار وهو الأعلى منذ 8 سنوات، وفقًا لدراسة أجراها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وبحسب الدراسة فإن مجموع الإنفاق العسكري في أمريكا والصين وروسيا والهند والسعودية يشكل حوالي 63% من إنفاق المجمع الصناعي العسكري العالمي، وتعد هذه الدول قادة العالم في الإنفاق الدفاعي.

وأوضحت أن الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي ترتبط بشكل أساسي بالصراع في أوكرانيا. ودفعت المساعدات الأوروبية إلى كييف، فضلاً عن زيادة الإنفاق من قبل روسيا، عددًا من الدول على مراجعة ميزانياتها العسكرية أيضًا.

وارتفع الإنفاق العسكري الأمريكي بنسبة 0.7% ليصل إلى ميزانية قدرها 877 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي حجم المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا 19.9 مليار دولار.

كما تواصل الصين زيادة ميزانيتها الدفاعية تدريجياً على مدار 28 عامًا الماضية، وهو رقم قياسي أيضًا، وتبلغ ميزانيتها الدفاعية، 292 مليار دولار.

فيما ارتفع إنفاق روسيا العسكري بنسبة 9.2% ، ليصل إلى 86.4 مليار دولار، كما ارتفع الإنفاق العسكري لأوكرانيا بنسبة 640% ، وهو أعلى معدل نمو في دولة واحدة منذ عام 1949، فقد بلغت ميزانية الدفاع الأوكرانية، وفقا للدراسة الجديدة 44 مليار دولار. ولا تشير الدراسة إلى المساعدات العسكرية المقدمة إلى كييف من دول أخرى.

وقفز الإنفاق العسكري الأوروبي العام الماضي بنسبة 13% ليبلغ 480 مليار دولار، مسجلاً أعلى نمو منذ 30 عامًا.

وكان الأثر الكبير على تحقيق مستويات قياسية في المنطقة هي زيادة الإنفاق في العديد من البلدان الأوروبية، وخاصة روسيا وأوكرانيا. وفقًا للتقرير، فإن أكثر دول الاتحاد الأوروبي التي رفعت ميزانيتها الدفاعية هي: فنلندا (36٪) وليتوانيا (27٪) والسويد (12٪) و(بولندا 11%).

ويتوقع باحثو السلام أن يستمر هذا الاتجاه خلال السنوات القادمة في ظل الوضع الأمني الراهن.