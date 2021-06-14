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بينها سوريا.. واشنطن تعلن استعدادها للتعاون مع موسكو في عدة قضايا

14 - يونيو - 2021
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان

مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان

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أعلنت واشنطن استعدادها للعمل مع موسكو حول عدد من القضايا، أهمها الاستقرار الاستراتيجي، وسوريا والمسائل المتعلقة بالقطب الشمالي، وجاء هذا التصريح عبر مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جيك سوليفان.

وأوضح سوليفان في تصريح صحفي أن موقف واشنطن في العلاقات مع موسكو يقوم على “عنصرين أساسيين”، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تركز قبل كل شيء على المصالح المشتركة، “حيث يمكن للطرفين العمل معا، لتحقيق نتائج تفيد الولايات المتحدة والشعب الأمريكي”.

وقال مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي: “دعونا نرى ما سيحدث. هناك قضية الاستقرار الاستراتيجي، هناك سوريا ومسألة وصول المساعدات الإنسانية، هناك قضايا تتعلق بالقطب الشمالي، وأماكن أخرى حيث سيكون من مصلحتنا إيجاد أساس للعمل مع روسيا”.

كذلك أشار سوليفان إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة “أن تعلن بوضوح الإجراءات الضارة التي لن نتسامح معها، والتي سنقاومها”.

وقال: “لا يمكننا تقديم ضمانات بشأن ما ستفعله روسيا، لكن يمكننا تقديم وعود بشأن تصرفات أمريكا، أي أننا سنرد إذا استمر هذا النشاط الضار”، بحسب وكالة “نوفوستي”.

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