بينها كييف.. هجمات جوية روسية على مناطق أوكرانية

قال مسؤولون إن روسيا شنت ضربة جوية مكثفة على العاصمة كييف وغيرها من المدن في أوكرانيا اليوم الخميس مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 18 شخصا وإلحاق أضرار بمنشآت للبنية التحتية في أنحاء البلاد.

وقال شهود من رويترز إن دوي انفجارات سمع في كييف والمنطقة المحيطة بها بعد إنذار من غارة جوية. وذكرت السطات أنها أرسلت فرق إنقاذ إلى مناطق عدة في العاصمة.

وذكر وزير الداخلية إيهور كليمينكو أن الأشخاص الذين أصيبوا كانوا في منطقتي كييف وتشيركازي ومدينة خاركيف في الشرق وذلك خلال هجوم شن في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

وكتب الوزير على تطبيق تيليجرام “إنه نهار من دون راحة. سمع دوي الانفجارات في مناطق مختلفة في أوكرانيا”.

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف إن سبعة أشخاص أصيبوا، من بينهم طفلة تبلغ تسعة أعوام.

وأضاف أن أجزاء من صاروخ سقطت في وسط المدينة وألحقت أضرارا بمنشأة للبنية التحتية وعدة مبان غير سكنية، مما تسبب في نشوب حريق.

وقال الوزير إن أضرارا لحقت بفندق وعدة متاجر صغيرة في تشيركازي بوسط أوكرانيا وأُصيب سبعة أشخاص.