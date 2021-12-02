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بينها 6 دول عربية.. الاتحاد الأوروبي يشطب 18 دولة من قائمة "السفر غير الضروري"

2 - ديسمبر - 2021
الاتحاد الاوروبي

اعلام الاتحاد الاوروبي

عمون
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شطب الاتحاد الأوروبي 18 دولة بينها 6 دول عربية من قائمة بلدان “السفر غير الضروري” التي يسمح بالقدوم منها إلى الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن التطعيم ضد كورونا.

والدول العربية التي شملها القرار هي قطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والأردن، والكويت.

والدول الأجنبية كانت الأوروغواي، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، ورواندا، وكندا، وتشيلي، ونيوزيلندا والبيرو وتايوان والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا.

وسوف يسمح للوافدين من هذه الدول بالسفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن تلقيهم التطعيم ضد كورونا اعتبارا من اليوم.

يذكر أن القائمة يتم تحديثها كل أسبوعين من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي.

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