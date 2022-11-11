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بينهم أشقّاء بايدن.. روسيا تحظر دخول 200 أميركي إلى أراضيها

منذ 58 دقيقة
الكرملين

الكرملين

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو حظرت دخول 200 شخصية أميركية إلى أراضيها.

وقالت الخارجية في بيانها: “ردًا على العقوبات الشخصية المتزايدة باستمرار التي تفرضها إدارة بايدن، ليس فقط ضد المسؤولين الروس. ولكن أيضا ضد أولئك الذين، لسبب أو لآخر، يعترضون على واشنطن. على أساس المعاملة بالمثل، تم فرض حظر على دخول 200 مواطن أميركي إلى الأراضي الروسية”.

وشملت القيود الجديدة بعض ممثلي السلطات والمشرعين، وكذلك أقرباءهم المقربين، ورؤساء الشركات والمؤسسات في المجمع الصناعي العسكري الأميركي، بالإضافة إلى ممثلي مجتمع الخبراء الذين يدعمون كراهية روسيا ونظام كييف.

كما شملت القائمة المتحدثة باسم البيت الأبيض “كارين جان بيير” و فاليري أخت الرئيس الأميركي “جو بايدن” وأخويه جيمس وفرانسيس بايدن.

وأشارت إلى أن الشخصيات المدرجة في “قائمة الحظر” الروسية ممنوعون من دخول أراضيها بشكل دائم.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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