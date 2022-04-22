بينهم أطفال.. إنقاذ عشرات المهاجرين العالقين في جزيرة حدودية بين اليونان وتركيا

أعلنت السلطات اليونانية الخميس، عن قيامها بعملية إنقاذ العشرات من طالبي اللجوء، كانوا على جزيرة حدودية مع تركيا.

وكشف الشرطة اليونانية، في بيان لها، أن عدد الأشخاص الذين تم نقاذهم بلغ 64 شخصاً، من بينهم 10 أطفال، كانو في جزيرة صغيرة في نهر يمتد على طول الحدود البرية لليونان مع تركيا.

وقالت الشرطة إن المهاجرين تم تحديد مكانهم مساء الأربعاء بعد إبلاغ السلطات اليونانية بوجودهم، لكن المجموعة رفضت في البداية مرافقة فرق الإنقاذ في القوارب لنقلهم إلى الجانب اليوناني من نهر إيفروس.

وكانت المحاولة الثانية خلال نهار الخميس ناجحة. قالت الشرطة إنها أجلت بأمان جميع الرجال البالغ عددهم 46، و8 نساء و10 أطفال، الذين قالوا إنهم مواطنون سوريون يطلبون اللجوء في الاتحاد الأوروبي.

قالوا إنهم تركوا على الجزيرة، بالقرب من بلدة ديديموتيشو اليونانية الشمالية الشرقية، على أيدي مهربين أخذوهم إلى هناك بقوارب من الجانب التركي.

تعتبر الحدود البرية نقطة عبور رئيسية للأشخاص من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا الفارين من الحرب أو الفقر للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.