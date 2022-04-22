الجمعة 21 رمضان 1443 ﻫ - 22 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بينهم أطفال.. إنقاذ عشرات المهاجرين العالقين في جزيرة حدودية بين اليونان وتركيا

منذ 8 ثواني
عناصر من الشرطة اليونانية

عناصر من الشرطة اليونانية

A A A
طباعة المقال

أعلنت السلطات اليونانية الخميس، عن قيامها بعملية إنقاذ العشرات من طالبي اللجوء، كانوا على جزيرة حدودية مع تركيا.

وكشف الشرطة اليونانية، في بيان لها، أن عدد الأشخاص الذين تم نقاذهم بلغ 64 شخصاً، من بينهم 10 أطفال، كانو في جزيرة صغيرة في نهر يمتد على طول الحدود البرية لليونان مع تركيا.

وقالت الشرطة إن المهاجرين تم تحديد مكانهم مساء الأربعاء بعد إبلاغ السلطات اليونانية بوجودهم، لكن المجموعة رفضت في البداية مرافقة فرق الإنقاذ في القوارب لنقلهم إلى الجانب اليوناني من نهر إيفروس.

وكانت المحاولة الثانية خلال نهار الخميس ناجحة. قالت الشرطة إنها أجلت بأمان جميع الرجال البالغ عددهم 46، و8 نساء و10 أطفال، الذين قالوا إنهم مواطنون سوريون يطلبون اللجوء في الاتحاد الأوروبي.

قالوا إنهم تركوا على الجزيرة، بالقرب من بلدة ديديموتيشو اليونانية الشمالية الشرقية، على أيدي مهربين أخذوهم إلى هناك بقوارب من الجانب التركي.

تعتبر الحدود البرية نقطة عبور رئيسية للأشخاص من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا الفارين من الحرب أو الفقر للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

    المزيد من أخبار العالم

    فرنسا وأوكرانيا
    فرنسا ترسل 28 طنا من المعدات الطبية إلى أوكرانيا
    العراق وتركيا
    توتر دبلوماسي بين العراق وتركيا على خلفية العمليات العسكرية ضد الأكراد
    المدنيين في تيغراي يعيشون في ظروف إنسانية صعبة
    مأساة في تيغراي.. نفاد إمدادات الغذاء في المستشفى الرئيسي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    النائب إيلي الفرزلي
    ماذا قال الفرزلي لصوت بيروت انترناشونال بعد “دهس” المودعين المعتصمين امام مجلس النواب؟
    الدولار و الليرة اللبنانية
    قفزة جديدة لدولار السوق السوداء بعد ظهر اليوم
    مركز الفلك الدولي بأبوظبي يكشف أن أول أيام عيد الفطر سيكون الاثنين
    مركز الفلك الدولي بأبوظبي يكشف عن أول أيام عيد الفطر