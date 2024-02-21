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بينهم أطفال.. ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 402 منذ أكتوبر الماضي

منذ 9 دقائق
تشييع أحد الشهداء في الضفة الغربية

تشييع أحد الشهداء في الضفة الغربية (رويترز)

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ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي إلى 402 شهيداً، منهم 19 شهيدًا في قلقيلية، و 107 أطفال

واستشهد طفل، اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي، في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأعلنت وزارة الصحة، أن الطفل فادي سعيد سليمان (14 عاما) أصيب برصاص الاحتلال الحي في القلب، ووصفت إصابته بالحرجة، حيث أعلن عن استشهاده.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة عزون، بعد اقتاحمها من جنود الاحتلال وإطلاقهم الرصاص الحي والغاز السام بكثافة، ما أدى إلى ارتقاء الطفل فادي سليمان، وإصابة آخرين.

وكانت قوات الاحتلال قذ منعت طواقم الإسعاف من الوصول للطفل اثناء إصابته، وتركته ينزف على الأرض.

ومنذ اندلاع عدوانه على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات.

    المصدر :
  • وكالات

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