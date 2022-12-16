بينهم أطفال.. حريق مروع قرب مدينة ليون الفرنسية يقتل 10 أشخاص

قتل عشرة من بينهم خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاثة و15 عاما في حريق اندلع صباح (الجمعة 16-12-2022) في مبنى سكني في بلدة فون فلان الفقيرة قرب مدينة ليون جنوب شرق فرنسا.

وقالت سلطات الإنقاذ لوسائل الإعلام المحلية إن أربعة آخرين أصيبوا بجروح خطيرة في الحريق الذي بدأ في الطابق الأرضي نحو الساعة الثالثة صباحا قبل أن ينتشر في المبنى المؤلف من سبعة طوابق.

وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق في وقت لاحق.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت تصاعد سحابة داكنة كبيرة فوق المبنى في وقت سابق من اليوم. وقال أحد الجيران لصحيفة لي بروجريه دو ليون اليومية “أيقظني صوت الصرخات. أردنا مساعدة الناس لكن الدخان كان كثيفا جدا”.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود آخرين قولهم إن امرأة ألقت بطفلها للحشود التي كانت حول البناية وتمكنوا فعلا من التقاطه وقفزت بعد ذلك من النافذة هربا من ألسنة اللهب والدخان لكنها توفيت بسبب سقوطها.

وفتح مكتب المدعي العام في ليون لمعرفة سبب اندلاع الحريق، وقال إنه ليس بوسعه استبعاد أي فرضية بما فيها إحراق الممتلكات.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، الذي زار موقع الحريق اليوم الجمعة، إن الشارع الذي تقع فيه البناية شهد إتجارا في المخدرات بما في ذلك البناية نفسها التي اندلع فيها الحريق. وأضاف أن الشرطة اعتقلت تجار مخدرات في ذلك المبنى خلال الليل.

وتابع قائلا “توجد عدة تقارير تفيد بتجارة المخدرات ولكن من المبكر جدا القفز إلى الاستنتاجات”.