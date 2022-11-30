بينهم أطفال صغار.. فرنسا تنقذ 61 مهاجرا في القنال الإنجليزي

مهاجر من أفغانستان يدفئ نفسه في بطانية طوارئ بعد أن أنقذته سفينة حماية بحرية فرنسية في القنال الإنجليزي (رويترز)

أنقذت السلطات الفرنسية 61 مهاجرا من بينهم أطفال صغار في القنال الإنجليزي (الثلاثاء 29-11-2022) في واحدة من أكبر عمليات الطوارئ في الشهور القليلة الماضية، إذ أدى هدوء البحار لطفرة في أعداد المهاجرين بقوارب صغيرة تجاه سواحل بريطانيا.

وقال عمال الإنقاذ في ميناء بولوني، حيث تم جلب المهاجرين إلى الشاطئ، إن نحو 30 شخصا تعين انتشالهم من المياه الباردة بينما اندفعوا للصعود إلى متن سفينة إنقاذ فرنسية من قاربهم المطاطي الذي كان قد تسرب إليه الماء.

وقال مسؤولون إن عملية الإنقاذ تمت داخل المياه الإقليمية البريطانية بنحو ميل بحري.

وكان مواطنون أفغان وهنود وإيرانيون وباكستانيون على متن القارب المطاطي الذي غادر الساحل الفرنسي في الساعات الأولى من الصباح حسبما قال اللاجئون.

وأعطى عمال الطوارئ على رصيف الميناء المهاجرين ملابس جديدة وبطانيات للتدفئة.

ومنعت الشرطة الفرنسية في وقت سابق اليوم الثلاثاء ما يقرب من 50 مهاجرا من محاولة عبور القنال إلى بريطانيا بعدما أغرى اعتدال الطقس وهدوء المياه عددا متزايدا للقيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر في الأيام القليلة الماضية.

وعبر أكثر من 40 ألف شخص القنال إلى بريطانيا منذ بداية العام الجاري في قوارب صغيرة ارتفاعا من 28526 شخصا في 2021. وعادة ما يؤدي اعتدال الأحوال الجوية في نوفمبر تشرين الثاني لزيادة عدد المهاجرين.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري وقعت بريطانيا وفرنسا اتفاقية بقيمة 72.2 مليون يورو (74.5 مليون دولار) لتكثيف الجهود المشتركة على مدار العام المقبل لمنع المهاجرين غير الشرعيين من القيام بالرحلات الخطرة عبر القنال.