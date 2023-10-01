بينهم أطفال ونساء.. البحرية السنغالية تعترض قوارب مهاجرين

قالت البحرية السنغالية، الأحد، إنها اعترضت قاربين آخرين يقلان 262 مهاجرا محتملا في وقت متأخر الليلة الماضية ليصل إجمالي القوارب التي اعترضتها إلى خمسة أنقذت زوارق دوريات تابعة للبحرية أكثر من 600 مهاجر كانوا على متنها منذ يوم الخميس.

وأضافت البحرية في منشور على منصة إكس، تويتر سابقا، أن 26 امرأة و13 قاصرا كانوا بين من تم إنقاذهم، ونشرت صورا للعشرات على متن زورق دورية وآخرين يجلسون في صفوف على رصيف.

تأتي عمليات الإنقاذ المتتالية خلال موسم صيف مزدحم يقطع فيه ألوف المهاجرين رحلة طويلة محفوفة بالمخاطر عبر المحيط الأطلسي بين أفريقيا وأوروبا كل عام سعيا لحياة أفضل.

وفي شهر أغسطس آب، نجا 37 مهاجرا فقط بعد العثور على قارب كان يقل 101 من المهاجرين من السنغال على غير هدى في المحيط دون وقود لأسابيع.